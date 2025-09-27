27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント高の3164.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3215.23ポイントボリンジャーバンド3σ 3187.02ポイント26日TOPIX現物終値 3182.11ポイントボリンジャーバンド2σ 3164.50ポイント27日夜間取引終値 3152.00ポイント5日移動平均 3149.00ポイントボリンジャーバンド1σ 31