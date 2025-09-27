27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の754ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 797.31ポイントボリンジャーバンド3σ 788.14ポイントボリンジャーバンド2σ 778.97ポイントボリンジャーバンド1σ 774.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 770.50ポイント一目均衡表・基準線 769