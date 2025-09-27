この記事をまとめると ■新虎通りは1923年の震災復興計画に端を発し2022年にようやく全線開通を果たした ■都市部の建設では用地買収の難航を立体道路制度の導入で打開した経緯がある ■依然として人口密集地では道路新設が困難で開通遅延は全国で繰り返される いくら年月が経っても終わらない道路工事の謎 都市部の新しい道路工事がなかなか進まず、何十年という歳月を経てなお開通に至らない区間を残す事例がある。いつになる