季節が秋に移り変わるとともに、7月期ドラマの数々も続々と最終回を迎えている。今回、クランクイン！編集部では2025年7月〜9月にかけて放送された40作以上のドラマの中から好きだった作品を尋ねるアンケートを実施した。第1位に輝いたのは、木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演した『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）だった。【写真】「面白かった夏ドラマランキング2025」10位〜1位に輝いた作品、出演者フォ