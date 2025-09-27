9月29日より放送開始となる連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか／毎週月曜〜土曜8時※土曜は一週間の振り返り）。ヒロイン・松野トキを演じる高石あかりと、その夫・ヘブンに扮するトミー・バストウに話を聞くと、劇中のトキとヘブンそのままに、言葉や文化の壁を越えて、楽しみながら毎日の撮影に臨むふたりの関係性が温かく伝わるインタビューとなった。※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記【写真】高石あか