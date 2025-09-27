ドジャースが4年連続地区優勝米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。試合後に投稿された集合写真で、大谷のサイズに注目が集まった。地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホー