【達人のプラモ術】エクスプラス「1/35 ジュラシック・パークIII スピノサウルス」03/03今回でスピノサウルス完成です。いつもより短い連載での完成ですが、エクスプラスのスピノサウルスは、ビギナーモデラーでもストレスなく組み上げることができる良キットなので、映画を見たあとの興奮覚めやらぬテンションでモデリングが楽しめる、それも匂いのないアクリル絵の具での塗装で気軽に楽しめちゃいます。ウィークエンドモデリング