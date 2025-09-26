本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-WGN」を一部改良し2025年9月26日に発売すると発表した。 同モデルは、新たに「ファッションスタイル」グレードを追加し、親しみやすいデザインを提案するほか、N-WGN CUSTOMには特別仕様車「BLACK STYLE」を設定。精悍なブラックアクセントを取り入れた専用内外装を備える。また、今回の改良では近距離衝突軽減ブレーキの追加や7インチTFT液晶メーター採用など安全