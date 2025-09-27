まめに洗濯しても、白Tシャツがだんだん黄ばむ……。洗濯に詳しい家事のプロは「黄ばみは時間がたつと取れにくくなるので、気づいたら早めに漂白を」とアドバイス!自宅でできる白物衣類を“とことん白く”洗うテクをご紹介。【写真】衣替えの前に確認！黄ばみの原因チェックシート洗剤については少なすぎても、反対に多すぎてもダメTシャツやブラウスなど、夏の間、出番の多かった白い衣類。ちゃんと洗濯していたはずなのに