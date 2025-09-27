「週刊文春 電子版」で連載が始まった「陰謀論の研究」。第5回では俳優の高知東生（60）が取材に応じた。【画像】フィルターバブルに気づいたことで冷静になったという高知高知東生が語る“陰謀論者になるまで”「僕の場合は、たった一言のおかげで救われました」晴れやかな笑顔でそう話す高知。2016年6月に覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕され、後に執行猶予付きの有罪判決を受けた。「僕は当時、自分の話が伝わらない奴は『