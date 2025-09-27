ロッテの美馬学投手（39）が9月18日、ZOZOマリンスタジアムで会見。さっぱりした表情で引退を表明した。【画像】美馬が「まともな関係にはなれないでしょうね」とこぼした“因縁の相手”は…茨城・藤代高から中大、東京ガスを経て、2010年のドラフト2位で楽天に入団。13年には日本シリーズで2勝を挙げてシリーズMVPに輝き、楽天初の日本一に大きく貢献した。ロッテの美馬学投手（39）「19年オフに国内FA宣言した際は、残留を求