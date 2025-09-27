「今のあなたは限界の一歩手前かもしれません」――精神科医・藤野智哉が日々の診療で感じるのは、多くの人が限界の一歩手前まで自分を追い込み、すり減っているという事実です。最新刊『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス刊）では、気を張りすぎている人に、精神科医の観点から、睡眠の質が心身の回復に直結すること、そして「正しい休息の取り方」を丁寧に解説してい