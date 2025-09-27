試合後のご機嫌な様子が、初勝利の喜びを物語っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」9月26日の第1試合はEARTH JETS・逢川恵夢（協会）がトップ。序盤からドラを使いこなし、効果的なアガリを重ねた。25日にチーム創設初となる勝利を石井一馬（最高位戦）が挙げており、うれしいチーム2勝目となった。【映像】明るい「ムーコ」が初の決めポーズ「アース、ジェッツ！」この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）