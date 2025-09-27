お笑いコンビ、チョコレートプラネットの松尾駿さんの発言が炎上している。東北大学特任教授で人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「問題発言の謝罪を動画で行うも事態が好転しているとは言い難い。それは、彼らの謝罪に戦略性がなかったからだ」という――。写真提供＝共同通信社チョコレートプラネットの二人。 - 写真提供＝共同通信社 ■炎上の典型パターンだったチョコプラの発言芸能人や政治家、大物財界人など、