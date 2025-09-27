映像制作に革命的な変化をもたらしつつある生成AI。この最先端技術を放送業界の現場に貪欲に取り込もうとしているのが、ITやエンタメに強い韓国だ。実際にどのようにして生成AIを活用しているのか、JNNソウル支局の渡辺秀雄支局長がソウルにあるテレビ局を取材した。【写真を見る】生成AIでテレビ局はこう変わる〜一歩先行く韓国で最前線の制作現場を取材〜【調査情報デジタル】韓国のテレビ放送を目にしてよぎった危機感「使える