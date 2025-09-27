アメリカのトランプ政権は10月1日から発動するとしている医薬品への100%の関税について、日本に対しては日米合意に基づいて、15%を上限とする意向を表明しました。アメリカのトランプ大統領は25日に、10月1日から輸入する医薬品に対して100%の関税を課すと表明しています。ただ、トランプ政権はこれに先立つ貿易交渉で、日本とEU＝ヨーロッパ連合からの医薬品には関税の上限を15%とすることで合意していました。これについて、ホワ