国連の安全保障理事会は、イランへの制裁復活を半年間延期する決議案を否決しました。これにより、日本時間28日にもイランへの国連制裁が復活する見通しです。記者「制裁復活の期限があすに迫る中、イランへの制裁をめぐる安保理がまもなく始まります」安保理は26日、イランへの制裁の復活を半年間延期し、その間に外交による解決を目指す決議案を採決しました。決議を提案した中国やロシアなど4か国が賛成した一方、イギリスやア