『首都圏を走る通勤電車の車内広告は「転職サイト」「美容整形」「英会話スクール」ばかり』などという情報がSNSで飛び交っているそうだ。本当にそうなのか、検証してほしいという編集部の依頼にともない、電車で出かけるついでにいつもは何となく見ているだけの車内広告をしっかりチェックしてみた。本当に転職サイトだらけなのか？今回は東京メトロ2路線（半蔵門線、千代田線）、都営新宿線、都営三田線、都営大江戸線、JR総武線