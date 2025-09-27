この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 頭にヘタを乗せて…イチゴを食べるリスの表情に18万いいね キャラメル🐿(@carameloreo0620)さんの投稿した写真です。ペットと暮らしていると、自然と笑顔になれる瞬間がたくさんありますよね。思わず何枚も写真