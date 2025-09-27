全国に34万人いる医師の中でも、とくに優れた医師だけがもつ「肩書」がある。病院の看板を見てもわからない、その実力を徹底調査した。前編記事《【川崎の名医が語る】全国でわずか1400人…「心臓・循環器」の病で命を救う名医「修練指導者」が診てくれる病院を初公開する》より続く。東京の「緊急手術の要」心筋梗塞や大動脈解離が起きれば、数時間以内に緊急手術を受けられるかどうかが生死を分ける。その救急治療で圧倒的実績を