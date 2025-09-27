「せいぜい2000万円」をどうする？経済評論家の鈴木貴博です。今回は「前編」「中編」「後編（この記事）」の3篇にわたり、老後の資産運用術について解説しています。中編『“こんなはずじゃなかった老後”に逆転を目指す…！「資産を減らさない」ためにやってみる！60歳からの「投資信託」はアレだった！』では、老後資産5000万円程度の「勝ち逃げ世代」が現役世代と変わらず、アグレッシブな人生を送るための資産運用術について