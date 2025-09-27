今シーズンからスイス王者バーゼルでプレーするDF常本佳吾。明治大学を経て、鹿島アントラーズでプロになった26歳のサイドバックだ。筑波大学出身の三笘薫が対峙したなかで印象に残っている選手として名指したことでも知られている。日本代表招集経験はない常本だが、欧州では確かな評価を得ている。2023年からスイス1部セルヴェットでプレーしてきたが、今夏に名門バーゼルに引き抜かれた。かつて中田浩二氏や柿谷曜一朗氏もプレ