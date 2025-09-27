26日夜、姿を現した群馬県前橋市の小川晶市長（42）。――進退については？群馬・前橋市小川晶市長「…」■定例市議会の最終日“市政が成り立たなくなる”厳しい声も既婚者の男性職員と10回以上ホテルを利用したことを認め、24日に謝罪しました。群馬・前橋市小川晶市長（24日）「誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」26日、最終日をむかえた定例市議会に小川市長も出席。議題にあがったのは、やはり…共