日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38）が26日、自身のインスタグラムを更新。後輩アナウンサーと関西・大阪万博に行ったことを明かした。水卜アナは「少し前のことになりますが、行ってきました！！#大阪万博」と書き出すと、同局の徳島えりかアナウンサーとの2ショットをアップ。公式キャラクター「ミャクミャク」のTシャツやサングラスを着用した姿を公開した。また「ミャクミャクすぎてわかりづらいのですが徳島えりか