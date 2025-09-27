「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか？それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか？」進化生物学者の間で20世紀から大論争を繰り広げられてきた命題をめぐるサイエンスミステリーの傑作、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』が発売されました。本記事では、〈アメリカの大学教授が語った「大学教育の残念な現状」と「アメリカより日本の大学の方が良く見える」理由〉に引き続き