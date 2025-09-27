中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈鑑真は「永遠の生命」が欲しかった！？…５回失敗、失明をしても日本を目指した「本当の理由」〉に引き続き、空海入唐の謎についてみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）よ