お笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也が２４日付で自身のＳＮＳを更新。柔道女子でパリ五輪金メダリスト・角田夏実との驚きのエピソードを明かした。「有吉の壁ありがとうございます！同級生＆同じ大学出身の角田さんとネタをさせていただきました！めちゃくちゃ嬉しかった！」とつづり、相方・加賀が撮影した、プールサイドでの２ショットを投稿した。この投稿にファンからは「すごいご縁！」「おふたりとも楽しそう」「共演でき