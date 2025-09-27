¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÄ¹ÅèÌÐÍº¡¦ÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ò¼Å¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¡Ê78¡Ë¤À¡£¡Öµ­Ï¿¤è¤ê¤âµ­²±¤Ë»Ä¤ë¿Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¡Ö¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¡¢35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Î¾Ú¸À¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½¡£Á°ÊÔµ­»ö¡Ø¡ÒÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ÎÏÃ¡Ó35Ç¯Íè¤Î¿Æ¸ò¡Ä¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤¬