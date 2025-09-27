「浮世絵のみかた」［著］フランク・ロイド・ライト『浮世絵のみかた』なんて鑑賞の制度を押しつけている感がしないでもないけれど、それ以上に本書の著者は明治時代のアメリカ人に対して、浮世絵の魔力と霊性をこれでもかと、多くは100年以上前の文体や日常会話であまり使わない難解な言い廻（まわ）しで語るのだが、日本への理解も認識も薄い時代に、果たしてどこまで受け入れられたのか疑問である。訳者も著者のニュアンス