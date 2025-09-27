「共和国における動物」［著］ピエール・セルナ正直に言うと、私は動物の権利にあまり関心が高い方ではなかった。だが、本書の冒頭のシーンに引き込まれた。1798年、パリの路上で、馬車から降りた御者が馬を鞭（むち）で虐待していた。そこに通りかかった野菜売りの女が猛然と抗議し、鞭を取り上げてへし折ってしまった。すると身なりのよい男が脇から出てきて女に説教をした。その男は、馬の所有者は所有物に対して何でもし