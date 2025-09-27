「ニュースが消える日」［著］堂場瞬一新聞は今や斜陽と称しても過言ではない。正直言って面白くない。しかし新聞は明治この方、日本の近代を表象してきた。そんな新聞と報道を、今の時代に真正面から位置づけようとしたのが本書である。社会小説、警察小説で活躍してきた著者は、新聞の危機が声高に叫ばれるまさに今の新聞報道をテーマに据えた。新聞記者出身の作家だからこそ、新聞界のあり方をフィクション化して描く筆運