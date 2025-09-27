文芸評論家・絓秀実さんの新著『一歩前進、二歩後退』が刊行されました。『増補版革命的な、あまりに革命的な』、『1968』などが若い世代から読み直されている、絓秀実さんの原点ともいうべき文芸批評を中心とした評論集です。言うまでもなく、タイトルの「一歩前進、二歩後退」とはレーニンの著作から来ています。それは一体何を意味するのか。『日本語ラップ繰り返し首を縦に振ること』が話題の批評家・中村拓哉