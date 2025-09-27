「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が１０月２３日の午後４時５０分から、都内で行われる。“運命の日”まで残り１か月を切り、視察を重ねる１２球団スカウトの「眼」も、さらに熱を帯びている。今秋のドラフトについて展望した。＊＊＊大学生に逸材がそろう年になりそうだ。筆頭は創価大の強打者・立石正広内野手。８月初旬に右足首のじん帯を損傷し、リーグ戦に復帰したばかりだが、