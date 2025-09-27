所沢駅周辺に点在する「開かずの踏切」埼玉県所沢市のターミナル駅・所沢駅は、西武池袋線と西武新宿線が乗り入れ、都心へのアクセスの良さで知られている。だがその一方で、駅周辺には“開かずの踏切”が点在し、地域の大きな課題となっているのをご存知だろうか。国土交通省によると“開かずの踏切”とは、電車の本数が集中する時間帯に1時間あたり40分以上遮断されている踏切のことを指す。交通渋滞を招くだけでなく、地域の分