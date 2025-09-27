昨年8月、やす子への暴言で炎上昨年8月から活動休止しているフワちゃん。彼女の“界隈”が騒がしくなってきています。フワちゃんが芸能界から“消えた”発端は、昨年8月2日に芸人・やす子さんの《やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす》というXのポスト。これに対して8月4日にフワちゃんが、《おまえは偉くないので、死んでくださーい 予選敗退でーす》と揶揄する引用リポストをしたのです。この過激発言が大炎