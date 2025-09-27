◇プロ野球セ・リーグDeNA5ー4巨人（26日、横浜スタジアム）3回4失点で降板した山崎伊織投手について、巨人の阿部慎之助監督は「慎重に行きすぎた」と評価しましたが、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「先頭にデッドボールを当ててしまったっていうのは、もちろんあるかもしれないですね」とDeNA蝦名達夫選手への死球が大きく影響した可能性を指摘しました。「ちょっと流れをつかめず、そのままズルズルいっちゃった、というの