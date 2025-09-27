漢字を1つ入れると、4つの言葉が完成する漢字の穴埋めクイズ。頭をやわらかくして考えるとパッと思いつくかも。さて、あなたは何秒で答えがわかるでしょうか？Q.ここに入る文字はなに？一見簡単そうだけど、やっぱりちょっと難しい……。□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「拝」♡「拝見」「拝借」「崇拝」「伏拝」でした！※答えは複数ある場合があります。「伏拝」は「ふくはい」と読み、ひれ伏すこ