フィギュアスケートのジュニア・グランプリシリーズ第5戦アゼルバイジャン大会で2位となった岡万佑子＝バクー（ISU提供・ゲッティ＝共同）フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第5戦アゼルバイジャン大会は26日、バクーで行われ、女子はショートプログラム（SP）5位だった16歳の岡万佑子（木下アカデミー）がフリー2位と巻き返し、合計184.22点で2位に入った。初出場優勝の第2戦に続く表彰台で、ジュニアGPフ