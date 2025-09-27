元ＮＭＢ４８でシンガー・ソングライターの山本彩が２４日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のビジュアルを披露した。「ＴＨＥＴＯÉ新店舗ＯＰＥＮＥＶＥＮＴお邪魔してきました」「冬は寒いから苦手な夏女の私ですが唯一と言っても過言ではない秋冬の好きなところはお洋服が可愛いところ」と投稿。モコモコのアウターにワイドなジーンズを合わせたコーディネートでソファに座る様子や、メガネをかけ、白と茶色のニッ