歌手の西野カナが２５日付で自身のＳＮＳを更新。２１日に、年内いっぱいでのコールドスリープ（活動休止）を発表したＰｅｒｆｕｍｅの休止前ラストライブに訪れたことを報告した。「本当にカッコよかった！！！３人が登場した瞬間からもう泣いてたけど、最後のＭＣでふいに、あ〜ちゃんが“大好きだよ”ってかしゆかちゃんとのっちにハート送って、３人でハートを送り合った時、涙腺崩壊した」と投稿。「今も『巡ループ』聴い