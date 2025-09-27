女優の佐々木希が２１日付で自身のＳＮＳを更新。同じく女優の大政絢との仲良しショットを披露した。「絢と焼肉久しぶりの焼肉、美味しかったなぁ焼肉とお米って…ほんと幸せ」と投稿。焼き肉をほおばり、満面の笑みを浮かべ寄り添う姿や、店の外で顔を赤くし、仲良く２ショットに納まる様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「２人とも“美味しい”って顔してて、良い写真」「お口にお肉ふくんだ顔可愛すぎ