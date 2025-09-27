プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。米国女子ツアーを帯同しマネージャーが離れることを報告。思い出の写真を投稿しました。 「もうゴルフ場で旗を…」吉田プロがマネージャーとの日々を語る 吉田プロは「一年半マネージャーしてくれてありがとございました！」とコメントし、これまで一緒にツアーを回ってきたマネージャーが新たな道