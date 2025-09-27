2歳の長女に暴行を加えたうえ必要な治療を受けさせずに死なせたとして、和歌山県警は9月26日、ともに26歳の両親を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した。熱中症を装って受診した病院で死亡、アゴの骨が割れているなど虐待が疑われたことから病院から連絡を受けた県警が捜査を進めていた。 〈画像〉顔中にラクガキ、エスカレーターで寝ころび、サンタ人形を殴る、逮捕された夫が12年前に投稿していたドン引き動画 もっと