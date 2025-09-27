インバウンド需要で外国人観光客が増え、夜の街は賑わいをみせている。だが、実質賃金の目減りや物価高が長引くことで、夜の街の風景は変わってきているようだ。2025年1-8月の「バー,キャバレー,ナイトクラブ」の倒産は58件（前年同期比1.6％減）で、前年同期から高止まりしている。コロナ禍の支援も終了し、倒産は2年連続で50件台で15年前の水準が続いている。コロナ禍は、バー,キャバレー,ナイトクラブも「ゼロゼロ融資」