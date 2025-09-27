蝉川泰果の妻でタレントの久保葵が自身のインスタグラムを更新。「父の誕生日に両親と夫と万博行ってきました」と報告し、家族で訪れた大阪・関西万博の様子を公開した。【写真】夫婦仲良く大阪・関西万博を満喫！投稿では「平日の夕方から行ったけどすんごい人！！笑」と来場者の多さに驚いた様子をつづり、「フードコートみたいなところでラーメン食べて、大阪ヘルスケアパビリオン入って『あれがミライ人間洗濯機やで〜』って3