◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-3楽天（26日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクは楽天に逆転勝利しカード3連勝。先発・上沢直之投手が7回3失点の内容で今季12勝目をあげました。8月から負けなしと安定した投球を続けていた上沢投手。リーグ優勝の可能性があったこの試合の先発マウンドに上がるも、序盤に3失点しました。それでも3回以降は状態を持ち直しスコアボードに0を並べると、打線は柳町達選手の2ランや2本のタイムリ