THE RAMPAGE川村壱馬（28）が26日、ソロプロジェクト「零／L．E．I．」とアパレルブランド「FORSOMEONE」のコラボアイテム発売を前に、記者会見を開催した。今年ソロデビューし、「来年はアルバムとかツアーとかできたらいいな。ヒップホップ系の音楽が映えるライブハウスとかでやりたい」と目標を語った。