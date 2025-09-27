●前週に続き『世界陸上』多数ランクイン 視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(9月15日〜21日)をまとめた。(左から)堀田茜、出川哲朗○世界トップレベルの戦いと地元の熱気が一体にこの週のランキングは、前週に続き『東京2025世界陸上』(TBS)が多数ランクインし、大会を通じて高い関心を維持した。9月21日放送の『東京2025世界陸上最終日