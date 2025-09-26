日の光に当たると顔や手に発疹が出たり、湿布を貼っている箇所がかぶれたりしたことはありませんか。 単に薬剤が肌や身体と合わない場合もありますが、日の光に当たることで症状が出る場合、光線過敏症かもしれません。 光線過敏症とは特定の薬剤が日の光、すなわち紫外線と反応することでかぶれ・発疹・水ぶくれなどの症状が起こることをいいます。 1度光線過敏症にかかってしまうと、治ることは容易ではなく決して軽視できな