この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじさくらは出産のため家を不在にしており、そのことをシュウがどのように感じているか気にしていました。そんな中で、生まれたばかりのユリが黄疸の治療でNICUに入院することに。24時間光線療法のため直接母乳を与えられず、毎回搾乳して届ける必要がありました。翌日、夫と